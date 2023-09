Treviso, morta in ospedale l'anziana accoltellata dal marito

La ricostruzione dei fatti

L'anziana era tornata a casa sabato sera, dopo settimane trascorse quasi interamente in ospedale, in stato semi-vegetativo, come conseguenza di un ictus che l'aveva colpita a luglio. "Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile", aveva detto il marito, 74 anni, consegnandosi ai militari dell'Arma. Arrestato per tentato omicidio aggravato, l'uomo, in carcere a Treviso, dovrà rispondere a questo punto dell'uccisione della consorte.