È morto Matteo Messina Denaro. L'ex boss di Cosa Nostra aveva 61 anni

È morto Matteo Messina Denaro. Le condizioni di salute dell’ex boss di Castelvetrano, colpito da un’aggressiva forma di tumore al colon ormai al quarto stadio, si erano aggravate negli ultimi giorni: era ormai entrato in un coma irreversibile che non lasciava più speranze. Così era stata interrotta anche l’alimentazione parenterale endovena. Messina Denaro era ricoverato nel reparto detenuti all'ospedale San Salvatore de L'Aquila, dove era arrivato dopo essere stato qualche mese, in regime di 41 bis, nel carcere di massima sicurezza del capoluogo abruzzese. Dopo quasi 30 anni di latitanza (su 61 di vita), Messina Denaro era stato arrestato lo scorso 16 gennaio, mentre si trovava alla clinica La Maddalena di Palermo: proprio lì stava curando il suo tumore.

Chi era Matteo Messina Denaro Messina Denaro era nato a Castelvetrano, Trapani, il 26 aprile 1962. La mafia ne ha segnato la vita fin da subito: il padre era Francesco Messina Denaro, il don Ciccio di Cosa nostra. La prima denuncia per associazione mafiosa arriva nel 1989, quando viene coinvolto nella faida tra due clan siciliani, gli Ingoglia e gli Accardo di Partanna. Ritenuto tra i mandanti degli attentati del 1992 in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino e delle stragi di Roma, Firenze e Milano del 1993, è stato condannato più volte all’ergastolo per decine di omicidi e altri reati. Tra questi anche la morte di Giuseppe Di Matteo, rapito a soli 12 anni e sciolto nell'acido tre anni dopo perché figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo. Poco tempo fa erano state rese pubbliche le risposte che Messina Denaro aveva dato al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido nell'interrogatorio seguito al suo arresto. In nessun passaggio aveva mostrato la volontà di collaborare con la giustizia: "Cosa nostra la conosco dai giornali. Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia". Aveva però negato di essere coinvolto nell'omicidio Di Matteo. vedi anche Matteo Messina Denaro ai pm: "Non mi pentirò mai"

Dalla latitanza all’arresto ‘Diabolik’ – uno dei vari soprannomi dati a Messina Denaro – iniziava la sua latitanza nel 1993: si era reso irreperibile subito dopo la cattura di Totò Riina. Per decenni le autorità lo hanno cercato dentro e fuori Italia, costruendo al computer identikit digitali per capire come potesse essere invecchiato. Nel frattempo lui aveva messo su anche famiglia: è in questo periodo che nascono la figlia Lorenza, che solo pochi giorni fa aveva deciso di riconciliarsi con il padre, e il figlio Francesco. Alla fine, appena iniziato il 2023, lo si è trovato nella sua Sicilia, tradito dalla necessità di curarsi per la malattia. Da tempo utilizzava il falso nome di Andrea Bonafede. Ci si continua però a chiedere se davvero la gente che lo circondava non conoscesse la sua vera identità. Dopo la sua cattura gli inquirenti hanno arrestato anche vari membri della sua cerchia intima. A partire dalla sorella Patrizia, accusata di avere gestito un giro di estorsioni. Poi, dall’analisi dei pizzini con cui collaborava con i suoi collaboratori e degli immobili in cui viveva indisturbato a Campobello di Mazara, è emerso un quadro del boss ancora sconosciuto: Messina Denaro amava le donne, gli abiti di marca, i Rolex. Ma anche i videogiochi, i film – in casa sua sono stati trovati poster di Joker e de Il Padrino – e i fumetti. Uno, in particolare: Diabolik. vedi anche Offrono materiale riservato su Messina Denaro a Corona, arrestati

La malattia Dopo l’arresto si è scoperto che Messina Denaro era malato più o meno da tre anni, almeno dalla fine del 2020. Portato nel supercarcere de L’Aquila, una delle strutture attrezzate per le cure di cui aveva bisogno, è stato costantemente sotto il controllo dall'equipe dell'Oncologia dell'ospedale de L'Aquila. Curato in cella, dove per lui era stata allestita una sorta di infermeria, le sue condizioni sono precipitate nell’estate del 2023. Lo scorso 8 agosto scorso era stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per un intervento chirurgico per una occlusione intestinale. Dopo essere rimasto qualche settimana nel reparto di rianimazione, nonostante le sue proteste e quelle dei familiari, era poi stato trasferito nella cella del reparto per detenuti. Da lì è stata tutta una discesa: prima la terapia del dolore, l’interruzione della chemioterapia e di qualsiasi altra terapia oncologica, la sedazione. leggi anche Messina Denaro, la vita normale del boss che si sentiva inafferrabile