Corona sabato finisce di scontare la pena, poi è libero: "Grazie Avvo"

Il commento dell'avvocato

“Dopo troppo, decisamente troppo tempo” ha commentato l’avvocato Ivano Chiesa “Fabrizio sarà un uomo libero, anche fisicamente. Nella testa e nel cuore lo è sempre stato. Come me". "Grazie Avvo per aver lottato insieme a me col cuore per tutti questi anni le ‘nostre’ battaglie" ha scritto sui social Corona. L’ex re dei paparazzi era stato arrestato nel gennaio del 2013 in Portogallo, dopo una fuga di alcuni giorni, quando era diventata definitiva la condanna per il cosiddetto "foto-ricatto" ai danni dell'ex calciatore David Trezeguet. Si erano sommate al computo della pena totale una serie di altre condanne. In questi anni, poi, l'ex agente fotografico è passato più volte dal carcere ai domiciliari. Dal maggio del 2022 è passato dalla detenzione domiciliare all'affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, dove doveva recarsi ogni venerdì per quattro ore.