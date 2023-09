Caso Portanova, lettera della vittima di stupro

La ragazza ha indirizzato un messaggio pubblicato su La Nazione per rispondere al giornalista Nicola Zanarini, finito sotto procedura disciplinare in Rai per la frase pronunciata durante la telecronaca di Reggiana-Cremonese

Domenica scorsa il telecronista Rai Nicola Zanarini ha annunciato un gol di Manolo Portanova durante la partita Reggiana-Cremonese, parlando di una rete che "mette a tacere le polemiche". Si riferiva però non alle parole, ma alla condanna per violenza sessuale ricevuta in primo grado dal giocatore insieme ad altri. Portanova tra qualche mese dovrà affrontare il processo in appello al Tribunale di Firenze. Intanto, molte tifose hanno protestato contro il suo trasferimento alla Reggina.