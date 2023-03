Condanna Portanova, le motivazioni: dissenso ragazza inequivocabile

La giovane vittima della violenza sessuale di gruppo per la quale il calciatore è stato condannato a sei anni assieme allo zio "manifestò la propria volontà in modo ripetuto ed evidente". Lo si legge nelle disposizioni della giudice di Siena Ilaria Cometti

La ragazza abusata, per cui il calciatore Manolo Portanova è stato condannato in rito abbreviato a sei anni per violenza sessuale di gruppo, la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 "manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi", volontà espressa "in modo ripetuto e inequivocabile". A scriverlo è la giudice di Siena Ilaria Cornetti, nelle motivazioni della sentenza di condanna a carico degli imputati. "Il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto", aggiunge Cometti, spiegando che anche così si è "raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati".