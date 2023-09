Scuola, il ministro Valditara ospite a Sky TG24. DIRETTA

Le novità per la scuola

Ieri il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. "L'istruzione tecnica e professionale diventa finalmente un canale di serie A, con la stessa dignità dei licei, in grado di garantire agli studenti una formazione che valorizzi i talenti e le potenzialità di ognuno e sia spendibile nel mondo del lavoro, garantendo competitività al nostro sistema produttivo”, ha detto il ministro. Inoltre è stato dato il via libera al disegno di legge per la revisione della valutazione del comportamento. ”La riforma del voto in condotta responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti. Per una scuola che sia anche capace di affermare la cultura del rispetto”. Valditara ha poi annunciato che dall'11 ottobre sarà attiva una piattaforma unica "accompagnerà studenti e famiglie per tutto il percorso scolastico rendendo semplici le pratiche amministrative e accompagnando anche il lavoro dei tutor".