Elena Lenti, la prima macchinista d'Italia va in pensione

"Volevamo salutare e ringraziare la nostra collega macchinista Elena Lenti, che si sta approssimando alla sua ultima fermata in servizio passeggeri" aveva annunciato un collega dalla Sala Operativa poco prima della stazione di Crescenzago, salutando l’ultimo giorno di lavoro della donna. "Un augurio da tutti i colleghi della linea 2 per una buona pensione e una buona vita. Un ringraziamento poi da parte di tutti per tutto quello che ha fatto in azienda. Grazie Elena". Lenti è stata, come detto, la prima donna a lavorare sui mezzi milanesi. "Ma non siamo ancora abbastanza in metro: sulla linea 2 siamo in due, sulla 1 sei o sette”, ha raccontato. “Mi spiace perché è un bel lavoro. E con i turni, se ti vuoi fare una famiglia, puoi gestirla tranquillamente: io e mio marito ci siamo riusciti benissimo. E i miei figli sono sempre stati molto orgogliosi di me”, ha aggiunto. Dopo oltre 30 anni di carriera, dunque, si è conclusa la sua avventura professionale. Era entrata nell’Azienda trasporti milanesi nel 1987, prima come conducente nel deposito tram di Leoncavallo e, a partire dal 1991, come macchinista.