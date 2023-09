Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Scandalo doping per il il calciatore della Juventus, Paul Pogba. A campionato appena cominciato, dopo la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri in trasferta contro l'Udinese, il centrocampista è risultato positivo al test anti doping.

Oltre confine, la corsa del presidente americano Joe Biden verso il secondo mandato è sempre più in salita. Complice anche un fatto che ha coinvolto il figlio Hunter Biden, recentemente incriminato con tre capi di imputazione.

Altri due leader politici, Putin (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE) e Kim Jong Un, si sono incontrati questa settimana, scegliendo come teatro un luogo insolito per discutere.

Sul fronte spettcaolo, tutto è pronto per i Live di X Factor (SPECIALE). Dopo la prima puntata di Audizioni (FOTO), la giuria si prepara a definire la rosa dei concorrenti che prenderanno parte alla fase più attesa della competizione. Mentre i seguitissimi Chiara Ferragni e Fedez tornano sul piccolo schermo con una puntata speciale del loro show The Ferragnez, catapultando il pubblico dietro alle quinte di un evento che li ha coinvolti negli ultimi mesi e che ha fatto molto discutere.

Intanto, il mondo della cultura ritrova un celebre dipinto rubato da un museo olandese durante l'emergenza Covid; proprio mentre una delle mete turistiche più amate del mondo si preparara ad introdurre un ticket di ingresso dal 2024, per regolare l'afflusso di turisti e tutelare la città e i suoi beni. Non senza proteste e polemiche.

E ancora, gli Ufo esistono? Il mondo non smette di interrogarsi. Questa settimana in particolar modo, in occasione della Unidentified Flying Object, una conferenza a tema.

