Maltempo, oggi allerta meteo in 4 regioni. Da domenica caldo africano

Piogge e temporali interesseranno oggi le regioni del Centro e del Nord con allerta per fenomeni intensi su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Umbria. Tra domenica e l’inizio della prossima settimana si prevedono condizioni meteo in netto miglioramento e un repentino aumento delle temperature anche nell’ordine di 6-8 gradi. Punte di 36 gradi in Puglia, fino a 38 in Sardegna

COSA CI ATTENDE NEI PROSSIMI GIORNI