10/13 ©Getty

Grigoli raccontò che Spatuzza prese il borsello a Puglisi gridandogli "Padre, questa è una rapina!", minaccia di fronte alla quale il prete sorrise e rispose con un criptico "Me lo aspettavo", e spiegò anche come, in origine, il rigido codice d'onore mafioso imponesse di non fare del male ai sacerdoti, in quanto storicamente la Chiesa Cattolica non si era mai schierata contro Cosa Nostra