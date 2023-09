Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: rassegna stampa

13/13

Il Manifesto: apertura con titolo "Scienza e incoscienza". In almeno otto articoli scientifici firmati da Orazio Schilllaci, per validare i risutati sono state utilizzate immagini non pertinenti, riciclate da ricerche diverse o addirittura modificate

