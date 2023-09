Fino a sabato il tempo sarà molto instabile sul nostro Paese, soprattutto al Centro Nord. Locali grandinate e temporali coinvolgeranno il Settentrione in estensione a tutte le pianure. Tempo incerto fino a sabato ma senza fenomeni violenti. La grande sorpresa è il ritorno dell’anticiclone africano per ritornare da domenica in piena estate. Tanto sole e caldo ovunque, qualche incertezza su Piemonte e Liguria