Visibilia, compagno Santanchè al telefono: “Non possiamo ridare soldi”

In un’informativa della Gdf è stata trascritta una lunga conversazione del novembre 2021 tra Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno della ministra, e Federica Bottiglione, dipendente di Visibilia Editore. Come la donna ha denunciato, malgrado fosse stata messa in cassa integrazione Covid a zero ore, continuava a lavorare. L’amministratore le intimava di “non fare casino” ascolta articolo

"Federica scusami, adesso, è chiaro che non è che possiamo renderli all'Inps perché sarebbe come ammettere, non lo puoi fare, sennò metti nei casini tutti". La frase, risalente al novembre 2021, è pronunciata in una conversazione da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, al telefono con Federica Bottiglione, dipendente di Visibilia Editore che, secondo le indagini della Procura di Milano e come lei stessa ha denunciato, malgrado fosse stata messa in cassa integrazione Covid a zero ore, continuava a lavorare (IL CASO VISIBILIA).

La conversazione La lunga conversazione tra Kunz e la donna, ex responsabile degli affari societari del gruppo Visibilia, è trascritta in un'informativa della Gdf, come anticipato sul sito de “La Repubblica”. La Procura, che ha depositato alcuni atti nella causa civile intentata dai soci di minoranza contro Visibilia Editore, indaga per truffa ai danni dello Stato, ipotizzando che gli amministratori di Visibilia, tra cui Kunz (indagato con Santanchè ed altri nel filone sul falso in bilancio e la bancarotta), fossero "consapevoli" del sistema: la Cig incassata mentre i dipendenti continuavano a lavorare. Nell'annotazione degli investigatori sono riportate quelle conversazioni di quasi due anni fa, quando Bottiglione aveva deciso di rivolgersi ad un Caf. Le frasi compromettenti "Adesso noi ti tiriamo fuori dalla cosa e fine, finisce lì", le diceva Kunz. E Bottiglione replicava: "Non me ne importa nulla, io voglio stare a posto". Kunz a quel punto risponde: "L'unico modo per essere a posto è non fare casino (...) perché se fai casino, fai un macello (...) se ti autodenunci e poi dopo anche l'azienda, anche noi dobbiamo difenderci, cioè, poi dopo ci mettiamo l'uno contro l’altro, in maniera sbagliata". E ancora: "Te ti sei messa in regola eh ... però magari hai messo in difficoltà l'azienda, cosa che invece bastava ne parlassi con noi". Bottiglione, invece, diceva di aver "vissuto nell'inconsapevolezza della mia situazione". vedi anche Visibilia, indagati anche compagno e sorella di Daniela Santanchè

Il faro dei pm sui dipendenti in Cig Con il deposito di nuovi atti dei pm di Milano, nella causa civile intentata da un gruppo di soci di minoranza contro Visibilia Editore, sono emersi elementi che aggravano sul fronte penale sia la posizione dei vecchi amministratori, tra cui la ministra Daniela Santanchè che ha fondato il gruppo, che quella dei nuovi che hanno affiancato nell'ultimo anno Luca Giuseppe Reale Ruffino, morto suicida il 5 agosto. Da un documento firmato dall'aggiunto Laura Pedio e dal pm Maria Gravina, da un'annotazione della Gdf e dagli accertamenti dell'Inps, è risultato che, oltre ad un caso già noto, un altro dipendente lavorava "su incarico della società", malgrado Visibilia avesse chiesto e ottenuto per lui la cassa integrazione Covid "a zero ore". Il faro degli inquirenti, poi, come si legge negli atti, è puntato su altri sette dipendenti (sei dei quali di Visibilia Concessionaria) che hanno usufruito della Cig. Nel fascicolo con l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato - uno dei tanti aperti nell'affaire Visibilia - i pm stanno verificando quale cassa sia stata applicata, tra il 2020 e il 2022, e se anche gli altri sette o più fossero al lavoro quando la società incassava "l'ammortizzatore sociale”. Cosa è emerso "L'azienda - ha messo a verbale Federica Bottiglione, il cui caso era venuto a galla - non aveva comunicato nulla ai singoli dipendenti e io stessa ne ho avuto contezza quando ho ricevuto le prime buste paga relative al primo semestre 2020, il 31 luglio 2020, nonostante abbia continuato a svolgere la normala attività lavorativa". E ha aggiunto: "C'era incertezza sui dipendenti coinvolti dalla misura e sulla decorrenza del termine". Bottiglione, scrivono i pm, ha allegato trascrizioni di "conversazioni" con Francesco Maggioni, altro dipendente, Paolo Giuseppe Concordia, responsabile tesoreria del gruppo Visibilia, e Dimitri Kunz d'Asburgo, compagno della parlamentare di Fdi, "dalle quali emerge" che anche Maggioni aveva "percepito la Cassa integrazione a zero ore", malgrado lavorasse. Dai messaggi, scrivono i pm, "traspare la consapevolezza, da parte dei responsabili di Visibilia Editore, delle irregolarità della condotta societaria". Il 6 settembre, poi, l'Ufficio di vigilanza ispettiva dell'Inps ha comunicato che "non risultano regolarizzazioni" sulla Cig. Allo stesso tempo, una nuova relazione del consulente dei pm, il professore Nicola Pecchiari, ricostruisce come pure nell'ultimo bilancio di Visibilia Editore, quello del 2022, siano rappresentate "gravi irregolarità" nella gestione da parte dei nuovi amministratori. vedi anche Morto suicida Luca Ruffino, gesto non legato a problemi di salute