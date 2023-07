Santanchè, indagati anche il compagno e la sorella della ministra

Politica

Governo Meloni, quali sono i dossier che agitano la maggioranza

Si prospettano giorni turbolenti per Palazzo Chigi: martedì potrebbe esserci una riunione dell’esecutivo per decidere una linea comune sul Mes, dove si registrano pareri molto discordanti, mentre mercoledì la premier terrà un discorso in Aula sulla guerra in Ucraina, tema sul quale la Lega comincia a smarcarsi. Due questioni alle quali si aggiunge la recente inchiesta giornalistica sulla ministra del Turismo, chiamata a riferire in Parlamento

Si preannunciano giorni complicati per il governo. Nei prossimi giorni si vedrà quale sarà l’exit strategy sul Mes per la maggioranza, che nei giorni scorsi ha disertato la riunione della commissione Affari Esteri della Camera facendo partire l'iter del testo del Pd con l'obiettivo in ogni caso di rinviare il voto nell'Aula previsto per il 30 giugno. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, dove la via d'uscita va costruita per passaggi

LE POSIZIONI DELLA MAGGIORANZA – Sul Mes i deputati della maggioranza stanno preparando gli emendamenti (il termine per la presentazione è fissato a mercoledì) per chiedere il cambio dello strumento. Una mossa tattica ma in ogni caso le posizioni sul tavolo restano le stesse: la Lega è per il no alla ratifica senza se e senza ma, FdI per il rinvio, FI cauta ma non chiude, i centristi sono per dire sì