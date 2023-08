Morto suicida Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore

Il presidente di Visibilia Editore Luca Giuseppe Reale Ruffino si è suicidato sparandosi nella notte tra sabato e domenica. Il corpo è stato trovato dal figlio in ufficio a Milano. Secondo quanto apprende l'Ansa, il gesto sarebbe legato a questioni personali e si ipotizzano gravi problemi di salute. Giovedì scorso Ruffino avrebbe anche partecipato per l'ultima volta a una riunione del Cda di Visibilia Editore. Sull'accaduto indagano la polizia e la procura di Milano e, molto probabilmente, sarà disposta l'autopsia.

Avrebbe lasciato un biglietto con comunicazioni

L'arma con cui Ruffino si è tolto la vita è una pistola regolarmente detenuta dal manager. Il numero uno di Visibilia Editore avrebbe anche lasciato un biglietto con alcune comunicazioni. Storicamente legato all'amministrazione di condomini, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sif Italia, società di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari quotata a Euronext Growth Milano, Ruffino a ottobre del 2022 era subentrato in Visibilia rilevando le quote della senatrice di FdI e ministro del Turismo Daniela Santanchè. Non era mai stato indagato né sentito dai pm in qualità di testimone in merito all'inchiesta sulla società.