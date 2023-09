Matteo Messina Denaro, peggiorano le sue condizioni di salute

Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro , ricoverato per un tumore al colon presso l'ospedale di San Salvatore a L'Aquila. Il boss di Cosa Nostra, arrestato il 16 gennaio scorso, il 5 settembre è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto per detenuti allestito all'interno del nosocomio.

Le condizioni di salute

Al momento lo sforzo dei medici è relativo soprattutto alla gestione del dolore, considerando lo stadio avanzato della malattia che affligge Messina Denaro, attraverso la somministrazione di farmaci che possano in qualche modo lenire la sofferenza e migliorare le condizioni generali dopo l' intervento subito. Nessuna conferma invece sull'indiscrezione filtrata ieri a proposito di una presunta volontà del boss di non essere rianimato in caso di necessità. I suoi difensori invece avevano predisposto un'istanza per chiedere la scarcerazione definitiva e la detenzione in ospedale, atto che è stato al momento sospeso proprio a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.