Gessica Notaro replica agli haters sulla chirurgia estetica

“Manca davvero poco…” scrive Notaro nel post che ha pubblicato su Instagram il 6 settembre in cui mostra agli utenti le ultime prove prima del matrimonio con Filippo Bologni, che si terrà tra pochi giorni. Nella foto mostra il look ideato da Federico Fashion Style, insieme a lei nello scatto.

Molti scrivono complimenti e auguri, ma poco dopo arrivano le critiche: "Eh vabbè questa con la chirurgia, in seguito a quello che le è successo, ci ha preso la mano e si è buttata della plastica in faccia”; “C’è poco da fare: o ti sei rifatta la bocca o il naso”; “Se fosse qualsiasi altra ragazza verrebbe tartassata per ste labbra a canotto…”

La showgirl e attivista all’inizio risponde a un utente commentando a sua volta. “ti do una triste notizia.. le labbra sono l'unica che non ho di rifatto ahimè sono cosí gonfie perché la cicatrice che mi si è formata sotto il naso ha creato retrazione e le tira verso l'alto.. infatti di lato si vede abbastanza e vorrei correggerlo nel tempo.. a me piacevano tantissimo le labbra che avevo prima e non ho scelto io di trasformarle... non e' accusa perché so che non potevi saperlo”.

Decide poi di intervenire pubblicando alcune storie sul suo profilo instagram. Notaro sa che non vale la pena rispondere, “Di solito lascio correre”, ma questa volta sente il bisogno di farlo.