Frana del Fréjus, il tunnel riapre ai tir entro domenica

Più tempo per la ripresa del traffico ferroviario

A due settimane dalla grave frana nella valle della Maurienne - ha detto Beaune ai microfoni di France Bleu Savoia - cominceranno tra pochi giorni i lavori di manutenzione del traforo del Monte Bianco tra l'Italia e la Francia previsti con inizio 4 settembre. I lavori, rinviati per evitare intasamenti in questi giorni di chiusura della A43, avranno una "durata senza dubbio abbreviata" rispetto alle previsioni degli interventi straordinari, ha aggiunto Beaune: "Andranno avanti circa per sette settimane" invece delle 15 previste. Quanto alla ripresa del traffico ferroviario dopo la frana, Beaune ha detto che "ci vorrà più tempo": "Preferisco essere molto chiaro per non creare poi delusioni. Si tratta di almeno due mesi, certamente anche di più, di sospensione del traffico ferroviario. Bisogna prima sgomberare tutto per accedere al tunnel ferroviario e poi andare a verificare i danni e intervenire".