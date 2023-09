Operazione interforze a Roma e Napoli, 800 uomini in campo

L'operazione

Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e coordinata dalla questura di Roma a cui prende parte anche la polizia locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia. Nel capoluogo campano l'attività è in corso di svolgimento nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cosiddetti quartieri spagnoli ed è volta all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti.