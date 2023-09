Cerea, Mussolini sullo scontrino. Titolare: "Difendo miei ideali"

Un bar di Cerea, in provincia di Verona, che non fa nulla per nascondere le simpatie per Mussolini mentre i social si riempiono di post indignati. Una storia non del tutto nuova. Già nel 2014 il locale era finito sotto i riflettori perché nello scontrino rilasciato ai clienti, come firma del bar, figurava un'effige di Benito Mussolini. La polemica è tornata in auge in questi giorni, dopo che diversi clienti hanno postato lo scontrino polemizzando con gli esercenti. Agli inizi Mussolini compariva nella ricevuta solamente nel mese di ottobre per commemorare la marcia su Roma, ma da poco la testa del Duce è diventata a tutti gli effetti la firma del bar.

La proprietaria: "Io non cambio i miei ideali"

Nessun passo indietro per Finezzo, titolare del Bar Armando insieme alla figlia, che interrogata sull'argomento ha dichiarato: "Non ero nemmeno nata quando c'era il Fascismo - ha dichiarato la donna - ma credo che quanto fatto da Mussolini, al di là di orrori come le leggi razziali, sia stato assolutamente positivo per l'Italia. Di recente ho avuto bisogno della sanità e se è quasi del tutto gratuita lo si deve proprio a lui. Io non cambio i miei ideali. Come è avvenuto quasi 10 anni fa, qualcuno sta solo cercando di creare l'ennesimo caso, ma le critiche non ci toccano minimamente, i problemi dell'Italia sono altri e chi è al governo è al lavoro per risolverli. Chi mi attacca continuando a dire che sono fascista – prosegue Finezzo -, mi fa solo un piacere. Non nascondo i miei ideali, ne vado orgogliosa. Sarebbe meglio che la gente si preoccupasse di quel comunista di Vladimir Putin e dei danni che ha fatto in Russia e in tutto il mondo con la guerra in Ucraina, invece di venire a far polemica per uno scontrino". "Con questa polemica mi farò solo pubblicità" chiosa infine.