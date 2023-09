Pescara, 47enne arrestato per femminicidio dopo 8 mesi di indagine

Un uomo di 47 anni, indagato per l'omicidio volontario della donna con cui conviveva, è stato arrestato oggi, dopo 8 mesi di indagini su ordine emesso dal Gip del Tribunale di Pescara Giovanni De Rensis. La vittima del femminicidio aveva 40 anni ed è stata uccisa per strangolamento: il corpo era stato trovato alle prime ore dell'alba del 22 gennaio 2023 in una casa di Spoltore. Il delitto è stato scoperto grazie alle indagini a seguito di una morte che, alle prime battute, poteva apparire come dovuto a cause naturali.