Casarza Ligure, bombola di gas esplode e devasta una palazzina

Una palazzina è stata fortemente danneggiata dall'esplosione di una bombola di gas avvenuta in un fondo dell'immobile in via Sottanis a Casarza Ligure, in provincia di Genova. La deflagrazione non ha causato feriti, ma due ragazzine sono rimaste sotto choc per lo spavento. Le due erano insieme a un parente nell'immobile danneggiato.