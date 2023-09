Ciclone porta nubi al Nord e temporali al Sud: previsioni 5 settembre

Un ciclone in arrivo dai Balcani insidia l'anticiclone africano: raggiungerà il Mar Ionio provocando temporali prima su Calabria e Sicilia (con rischio di grandinate), poi anche su Basilicata e Cilento. Possibili acquazzoni anche in altre regioni del Meridione. Venti soffiano ovunque, forti al Sud. Cielo molto nuvoloso sulle zone di pianura di Piemonte e Lombardia. Temperature massime in lieve calo al Sud e al Nord, stazionarie al Centro ascolta articolo

Il bel tempo che sta caratterizzando l’inizio del mese avrà un’interruzione domani, martedì 5 settembre. Un ciclone in arrivo dai Balcani, infatti, insidierà l'anticiclone africano provocando lo sviluppo di numerosi temporali in alcune regioni italiane. Il ciclone, in particolare, raggiungerà il Mar Ionio provocando temporali prima su Calabria e Sicilia (con rischio di grandinate), poi pure su Basilicata e Cilento. Possibili acquazzoni anche in altre regioni del Meridione. Attesi venti settentrionali su tutte le regioni, forti al Sud. Tante nubi sono previste al Meridione, soprattutto sulle zone montuose, mentre al Nord il cielo sarà molto nuvoloso sulle zone di pianura di Piemonte e Lombardia (ma senza precipitazioni). Temperature massime in lieve calo al Sud e al Nord, stazionarie al Centro. L'anticiclone africano, comunque, dovrebbe tornare a dominare la scena anche al Sud a cavallo del prossimo week end (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord sarà un martedì con nuvolosità in aumento sulle zone di pianura, soprattutto di Piemonte e Lombardia. Salvo rare eccezioni, non dovrebbero esserci rovesci. Più soleggiato sulle altre zone. Soffiano venti dai quadranti nordorientali e i mari sono localmente mossi. Le temperature massime sono in calo di qualche grado: i valori massimi oscillano tra i 21 gradi di Aosta e i 27-28 di Trieste e Bologna. Cielo coperto al mattino a Milano, più sereno in serata. A Torino, invece, cielo coperto per tutto il giorno. vedi anche Milano, il 23 agosto è stato il giorno più caldo in 260 anni

Le previsioni al Centro e in Sardegna Tempo stabile e soleggiato al Centro e in Sardegna. Anche qui soffieranno venti moderati dai quadranti settentrionali, mentre i mari saranno localmente molto mossi. Temperature massime e minime stazionarie: i valori massimi sono compresi tra i 22 gradi di Campobasso e i 31 di Roma. Sulla capitale cielo sereno e caldo, niente nuvole ma qualche grado in meno a Firenze. vedi anche Cambiamento climatico, crolla il raccolto in campagna: i dati

Le previsioni al Sud Un vortice perturbato arriva sul Mar Ionio portando una giornata all'insegna di un tempo localmente instabile, con molte nubi e qualche temporale soprattutto su Calabria e Sicilia: su queste regioni non sono escluse grandinate. Nel corso delle ore, temporali potrebbero interessare anche Basilicata e Cilento, mentre sulle altre zone sono possibili acquazzoni più deboli. I venti forti dai quadranti settentrionali, mari localmente molto mossi. Temperature in calo di qualche grado: i valori massimi oscillano tra i 22 gradi di Potenza e i 26-29 delle altre città. Cielo sereno a Napoli, poco nuvoloso a Palermo. Pioggia in serata a Catanzaro. vedi anche Gli effetti del caldo eccessivo su corpo e mente: ecco tutti i rischi