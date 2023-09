Investito mentre fa jogging docente del Politecnico di Milano Federico Bucci: è grave

Federico Bucci, professore ordinario di 'Storia dell’architettura' al Politecnico di Milano e pro rettore della sede territoriale di Mantova, è stato travolto da un'auto mentre stava facendo jogging in una località del lago di Garda. Dopo l'incidente il professore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona.

L'incidente

A quanto si è appreso il 64enne, residente a Milano, si trovava in vacanza da qualche giorno in una località del Garda che aveva tenuto riservata non comunicandola nemmeno agli amici più stretti. Sarebbe stato investito ieri mattina mentre era andato a correre come era solito fare. Il docente è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Borgo Trento di Verona dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico alla testa. L'operazione sarebbe andata bene, ma il pro rettore resta in prognosi riservata.