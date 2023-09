Meteo, in arrivo l'anticiclone Bacco: torna un caldo da piena estate

L’anticiclone non prenderà in pieno l'Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto

Caldo in aumento previsto nei prossimi giorni. Con l’arrivo dall'anticiclone Bacco, il primo weekend di settembre sarà caratterizzato da temperature da piena estate su tutta la Penisola, con caratteristiche sub-tropicali, ovvero africane. Tuttavia, l’anticiclone non prenderà in pieno l'Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia – spiega Antonio Sanò di www.iLMeteo.it - farà sì caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto. Sia sabato sia domenica, quindi, il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire. I valori massimi torneranno a toccare i 31-33°C al Centro-Sud mentre al Nord si fermeranno in gran parte ai 29-30°C. Un'altra differenza col gran caldo di agosto saranno i valori notturni, in gran parte non più tropicali (quindi sopra i 20°C) dato che si manterranno sotto i 20°C su molte regioni.