7/7

Le previsioni di giovedì 31 agosto. Al Sud al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento

Ancora qualche giorno di maltempo, ma l'estate non è finita