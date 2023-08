Open to Meraviglia, Venere influencer sotto lente Corte dei Conti

La campagna ferma sui social

La campagna era stata annunciata in primavera e il suo obiettivo era promuovere il turismo italiano. Tuttavia, da circa due mesi la sua attività sui social è scomparsa e non se ne capisce il motivo. L’ultimo post su Instagram risale a oltre due mesi fa, il 27 giugno. Inoltre, è stato cancellato su YouTube lo spot pubblicato in occasione della presentazione. Secondo quanto riportato da Repubblica, questo video era costato 138mila euro: 2mila euro in meno della soglia oltre la quale serve una gara d’appalto pubblica. Da specificare che lo scorso 22 agosto sul profilo YouTube del ministero era comparso uno spot in collaborazione con la Federazione italiana di pallavolo, in cui le atlete indossavano magliette raffiguranti la Venere di Botticelli, protagonista della campagna. Al momento, lo spot ha poche visualizzazioni. Il ministero del Turismo, contattato da Repubblica, ha detto che non ci sono problemi: anzi, ha fatto cenno a una “scelta ponderata” per far arrivare il traffico sul sito Italia.it e ha sottolineato che la Venere “tornerà presto protagonista”.