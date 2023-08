Omicidio Giulia Tramontano, killer progettava delitto già 3 mesi prima

L'uomo avrebbe fatto ricerche sul web sul veleno e su come uccidere una donna incinta dopo aver ricevuto un messaggio dalla fidanzata in cui si parlava di un malessere avuto dopo aver bevuto una bevanda calda

Le ricerche web e il veleno

Agli atti sembrerebbe infatti esserci un messaggio partito dal cellulare della 27enne: "Non mi sento bene". Un messaggio all'apparenza ordinario su un malessere arrivato dopo aver bevuto una bevanda calda. Qualche ora dopo, però, Impagnatiello avrebbe fatto delle ricerche su Internet associando gli effetti del veleno alle bevande calde. Da qui, e da ricerche come "Come uccidere una donna incinta col veleno" o ancora "Come avvelenare un feto", nasce l'ipotesi che il killer abbia scoperto che l'effetto del veleno non era quello voluto e che avrebbe dovuto seguire altre strade per realizzare l'omicidio.