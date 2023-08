Donna scomparsa nel Bolognese, si organizzano squadre di ricerca

Le squadre di ricerca

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe uscita dal negozio affiggendo un cartello con la scritta 'torno subito', prima di scomparire. Martina Pelosi ha 45 anni, è alta, capelli rossi e la carnagione chiara. Nella giornata di oggi a partire dalle 14 l'assessore alle Politiche per la sicurezza del territorio e alla Polizia municipale Giuliano Giordani, ha fissato all'interno del parchegio dil Municipio un ritrovo per costituire squadre di ricerca. "Per chi volesse contribuire, è obbligatorio indossare giubbotti catarifrangenti", spiega il Comune. A denunciare la scomparsa il compagno, che ha trovato il negozio chiuso e la scritta 'torno subito', senza che Martina lo avvissasse in nessun modo e soprattutto senza che portasse con sè il cellulare.