Migranti, 1330 sbarchi a Lampedusa in 36 ore: oltre 300 da mezzanotte

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa: la staffetta delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza dal molo Favaloro prosegue ininterrotta. Nelle ultime 36 ore, quindi in un giorno e mezzo, sono oltre 1.330 le persone arrivate sull’isola. Da mezzanotte, gli arrivi sono stati circa 329. Si tratta di nove barchini, con a bordo da un minimo di 16 a un massimo di 62 persone, soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza. Più alcuni gruppi che sono riusciti ad arrivare sulla terraferma. I migranti sono soprattutto tunisini, ma anche indiani, malesi e sudanesi. E con la raffica di arrivi torna a riempirsi l'hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze hanno superato quota 1.550 (tra cui 176 minori non accompagnati). In queste ore è previsto il trasferimento di circa 500 migranti a bordo del traghetto Galaxy, che in serata arriverà a Porto Empedocle ( LO SPECIALE MIGRANTI ).

Gli ultimi sbarchi a Lampedusa

Nelle scorse ore, oltre ai barchini intercettati dalla guardia di finanza, 18 persone di origini tunisine - fra le quali una donna e 3 minorenni - sono riuscite ad arrivare e a sbarcare, senza alcun allarme né soccorso, direttamente a molo Madonnina. A bloccarle sono stati i militari della tenenza delle Fiamme gialle, che hanno anche sequestrato il natante di legno di 6 metri usato per la traversata. Sulla spiaggia della Guitgia, poi, i carabinieri hanno bloccato 27 eritrei, sudanesi ed egiziani (compresi due minorenni e quattro donne) arrivati con un barchino in vetroresina di 7 metri. I gruppi hanno detto di essere partiti da Sfax per la maggior parte, poi Zarzis, Djerba, Mahdia, in Tunisia. Solo uno dei nove barchini arrivati sarebbe salpato da Sabrath in Libia. Giovedì a Lampedusa c'erano stati 28 sbarchi, con un totale di 992 persone. La motovedetta della guardia di finanza, poco dopo le 22,30, ha recuperato dall'isolotto di Lampione 48 tunisini (comprese due donne), che a loro dire erano giunti con una barca di legno di circa 9 metri. L’imbarcazione non è stata però ritrovata.