Trento, manager Dossena morto durante escursione: cagnolina lo veglia

Federico Dossena, 57 anni, è stato trovato senza vita lungo il sentiero che porta dalla val di Borzago al rifugio Carè Alto, a 2.000 metri di quota, da un gruppo di escursionisti che stavano facendo il suo stesso sentiero. Accanto a lui c'era la sua cagnolina, che ringhiava per allontanare chiunque si avvicinasse. L'uomo, residente a Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, ma originario di Milano, era direttore generale di Ecopneus ed era arrivato in Trentino insieme alla moglie, per una vacanza. Ieri mattina - riporta la stampa locale - Dossena era uscito di casa per raggiungere il Carè Alto.