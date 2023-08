Controesodo, serpentone di auto per 28 chilometri sull'A10

In attesa di un week end dal bollino rosso sulle strade d'Italia, con 11 milioni di veicoli in transito, quest'oggi si riportano 28 chilometri di serpentone sull'Autostrada dei Fiori, tra Borghetto e Savona.

La situazione

Non una vera e propria coda dunque, ma traffico rallentato e scorrevole che potrebbe subire ulteriori rallentamenti in alcuni punti del tracciato. Per chi invece è diretto in Francia sono segnalati oltre 2 chilometri di coda tra il casello di Bordighera e la barriera di Ventimiglia.