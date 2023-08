1/10 ©Ansa

Non è ancora tempo di tregua dal caldo torrido che da qualche giorno è tornato a stritolare l’Italia. In alcune zone del Paese, secondo le previsioni, le temperature caldissime sono di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo. Ed è alto l’allarme in molte città

GUARDA IL VIDEO: Il grande caldo, 16 città da bollino rosso