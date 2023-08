Meteo, l'anticiclone africano Nerone infuoca l'Italia

L'anticiclone africano Nerone non molla, anzi, rincara la dose. Tempo in prevalenza soleggiato e caldo dappertutto. Picchi termici massimi di 37-39°C diffusi al Centro-Nord. Da segnalare alcuni temporali o brevi rovesci pomeridiani sulla Sicilia sudoccidentale, più rari sui rilievi meridionali. I venti soffieranno debolmente o saranno quasi assenti. Mari poco mossi e inoltre piuttosto caldi. Le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, con valori anche di 4-6 C sopra la norma. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono un possibile sblocco della situazione verso il termine di Agosto, quando una vasta saccatura depressionaria potrebbe spazzare il caldo e riportare piogge e temporali diffusi in Italia.