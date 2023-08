Meteo, settimana molto calda in Italia ma più fresco a fine mese

E' una settimana all'insegna del caldo quella partita oggi. Verso fine mese, le temperature dovrebbero scendere e attestarsi sui valori normali per la stagione anche con pioggia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, questa situazione è dovuta al fatto che un promontorio anticiclonico nord africano si trova esteso tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, interessando soprattutto l'Italia centro-settentrionale e la Sardegna. Tempo dunque prevalentemente stabile in Italia, specie al Centro-Nord, mentre sulle regioni meridionali e la Sicilia sono attesi acquazzoni e temporali pomeridiani. Le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, con valori anche di 4-6 C sopra la norma. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono un possibile sblocco della situazione verso il termine di Agosto, quando una vasta saccatura depressionaria potrebbe spazzare il caldo e riportare piogge e temporali diffusi in Italia.