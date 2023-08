"Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda un libro in cui si dica che loro sono persone contronatura", ha detto la titolare Clara Abatangelo

Sta facendo discutere l'iniziativa della libreria Ubik di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Venerdì scorso la titolare Clara Abatangelo ha infatti deciso di esporre in vetrina un cartello che recita: "Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci", facendo riferimento al volume "Il mondo al contrario" scritto e prodotto dall'ex comandante della Folgore, destituito proprio per i contenuti della sua opera, in particolare su migranti e comunità Lgtbq+. La libraia ha spiegato: "Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda un libro in cui si dica che loro sono persone contronatura".