Caso generale Vannacci, Crosetto: "Sono diverso da chi mi attacca"

Continua a far parlare il caso del generale Roberto Vannacci e del suo libro. Il ministro della Difesa Guido Crosetto - che ha condannato le tesi omofobe, anti migranti e anti femministe del parà - si è trovato protagonista di malumori anche all’interno del centrodestra: ultimo in ordine di tempo il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha difeso il militare parlando di censura e "regime". "Se il generale Vannacci avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questo, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da ministro. Chi mi attacca, da una parte o dall'altra, si sarebbe comportato all'opposto. Sì siamo diversi e molto", ha replicato Crosetto con un post su X.

Vannacci rifiuta la candidatura con Forza Nuova Intanto ieri Vannacci, che è stato destituito e rimosso dalla carica di presidente dell'Istituto geografico militare con provvedimento disciplinare, ha deciso di non accettare la candidatura con Forza Nuova alle suppletive di Monza per la Camera. "Faccio il soldato e voglio continuare a fare il soldato - ha detto all'Ansa - Ringrazio sempre chi mi esprime fiducia e lo faccio anche nei confronti di un partito politico, di qualsiasi partito politico. Tuttavia continuerò a fare il soldato e non ho fatto progetti per altre attività. È chiaro che le offerte che si ricevono, in qualsiasi ambito, sono dimostrazioni di fiducia, perciò ogni volta ringrazio per la fiducia che mi viene data".

Sgarbi: "Il libro di Vannacci rispecchia le posizioni di molti elettori del centrodestra" "Ogni posizione e ogni libertà garantita dalla Costituzione - ha detto Sgarbi - non può essere censurata. Il pensiero progressista non può autoritariamente mortificare e spegnere il pensiero conservatore. Dopo il trattamento subito il generale Vannacci potrà ancora scrivere e parlare o dovrà essere umiliato dalla dittatura della minoranza attraverso l'autorità dello Stato? Questo è regime", ha sbottato rivolto alle opposizioni, ma di fatto parlando anche al ministro della Difesa. E dopo la replica del ministro, il sottosegretario ha ribattuto: "Vedo che ha preso la mia posizione come una critica alle sue dichiarazioni. Quanto alle misure, egli sa meglio di me che non possono venire da un Ministro ma da una gerarchia militare cui il generale Vannacci risponde". E, spiegando di aver letto "minuziosamente" il libro di Vannacci, ha sottolineato che "rispecchia, aldilà di qualche sbavatura, le posizioni di molti elettori del centrodestra e, soprattutto, cosa che si è sottovalutata, quella della Chiesa e dello stesso Papa".

Donzelli: "In un mondo libero si scrive ciò che si pensa" Non lo ha invece letto, ed evita ogni commento sul contenuto, Giovanni Donzelli, fedelissimo di Meloni, che a Il Corriere della Sera ha detto: "Non è compito della politica vagliare la correttezza morale dei contenuti degli scritti. Né del governo, né di un partito di minoranza. In un mondo libero si scrive ciò che si pensa. Se stabilissimo che compito della politica è decidere la bontà delle idee sarebbe la fine della democrazia". Poi ha spiegato che Crosetto "ha fatto benissimo" ad avviare l'azione disciplinare, attivando "un meccanismo previsto dalle procedure dell'esercito" per verificare l'aderenza alle regole dell'operato del generale. E all'opposizione Donzelli ha replicato: "Nella Costituzione non c'è scritto che spetta a lei o al Pd il compito di stabilire cosa può essere scritto e detto. Difficile da capire? Il giorno in cui smetterete di insultarci ci chiederemo cosa abbiamo sbagliato".

Schlein: "Costituzione non garantisce le idee che negano il diritto a esistere" "La Costituzione è antifascista non possiamo tollerare tentativi di rivedere la storia - è la posizione della segretaria del Pd Elly Schlein - La nostra Costituzione non mette tutte le opinioni sullo stesso piano, non garantisce libertà di espressione a quelle idee che negano il diritto a esistere ad alcuni gruppi di persone". Mentre il dem Alessandro Zan ha twittato: "Il delirio di Donzelli su Vannacci sconfessa Crosetto". "Da chi va in pellegrinaggio sulla tomba di Mussolini o da chi scambia per libertà di espressione una paccottiglia di pensieri razzisti, antisemiti ed omofobi c'è ben poco da aspettarsi di diverso da quello manifestato in queste ore da alcuni esponenti di FdI, in contrasto pure con le decisioni del loro ministro della Difesa - ha rincarato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni - Assomigliano tristemente e pericolosamente al dottore Stranamore che non riusciva ad impedire che ogni tanto scattasse il proprio braccio teso...".