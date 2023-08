Jesi, va in ospedale per bronchite: 44enne muore per arresto cardiaco

Salute e Benessere

Bronchiolite, ecco primo vaccino contro virus respiratorio sinciziale

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale. In Italia potrebbe quindi arrivare presto il primo vaccino in grado di proteggere neonati e anziani dalla bronchiolite, un’infezione respiratoria che costituisce una delle più frequenti cause di ricovero nei primi mesi di vita e nella terza età

In particolare, l’Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea di Abrysvo, un vaccino per proteggere i neonati fino a 6 mesi e gli over 60 dalle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Abrysvo, il primo vaccino anti-Rsv a ottenere il via libera dell'agenzia, è bivalente e ricombinante