Estate 2023, da Meloni a Salvini: le mete scelte dai politici

Lo scorso anno, la crisi del governo Draghi e le elezioni del 25 settembre non avevano lasciato molto spazio alle ferie estive per i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti. Nel 2023 la situazione è più tranquilla: chiuso il Parlamento, la politica andrà in ferie. La Puglia spopola tra le mete più gettonate, ma c'è anche chi andrà all'estero: Calenda in Normandia, Fratoianni in California

L’anno scorso per la politica era stata un’estate caldissima: la crisi del governo Draghi, formalizzata il 21 luglio 2022, aveva aperto la strada alle successive elezioni, fissate per il 25 settembre, portando così i partiti a dover organizzare in fretta una campagna elettorale culminata in agosto. Quest’anno è diverso: chiuso il Parlamento, la politica andrà in ferie

Non saranno però lunghissime le vacanze dei politici, anche perché l'autunno che li aspetta - tra Pnrr, salario minimo, Mes, Giustizia, Legge di Bilancio e così via - sarà complicato. Nella maggior parte dei casi si parla di qualche giorno, forse una decina, soprattutto a ridosso di Ferragosto. Per molti saranno ferie passate all’interno dei confini nazionali