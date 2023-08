Roma, ruba camion e fugge. Arrestato dopo inseguimento: “Devo farlo esplodere in Vaticano”

Tutto è iniziato intorno alle 7 di mattina quando alcuni automobilisti hanno segnalato, all'uscita 15 del Gra, la presenza di un uomo che lanciava oggetti contro le auto. Si tratta di un 53enne di Guidonia che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza. È intervenuta la Stradale, ma l'uomo è riuscito a fuggire ed è entrato in un autonoleggio dove ha rubato il furgone ed è partito

C’è stata tensione questa mattina a Roma dopo che un furgone non si è fermato all'alt della polizia. È partito un inseguimento terminato in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio, vicino alla zona del Vaticano. “Lasciatemi andare devo far esplodere questo camion in Vaticano”, avrebbe detto l’uomo, un 53enne di Guidonia che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza.