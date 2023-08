Matteo Politi, il falso medico chirurgo estetico con la terza media

Matteo Politi si professava chirurgo estetico, specialista in "cosmetic and aesthetic medicine", e operava in tal senso, ma aveva soltanto la terza media. Da oltre 15 anni, prima in Italia e poi all'estero, soprattutto in Romania, Politi si spacciava per medico, addirittura come "dottore dei vip", specialista in chirurgia plastica, operando in varie cliniche e trattando centinaia di pazienti. Nel 2010 la prima denuncia a Verona, dove se l'era cavata con un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, con pena sospesa. A denunciarlo una vigilessa rimasta delusa dai trattamenti estetici ricevuti. Politi allora ha iniziato a lavorare in Romania, a Bucarest, dove per oltre un anno ha operato in quattro rinomate cliniche. Si faceva chiamare Matthew Mode, chirurgo plastico di nazionalità britannica.