Duplice omicidio Montaldo Mondovì, rintracciato e arrestato 21enne

Sacha Chang, il ragazzo olandese accusato di avere ucciso due giorni fa il padre e un amico di famiglia, nel borgo in provincia di Cuneo, era in fuga braccato da decine di carabinieri

Dopo due giorni in fuga è stato rintracciato e arrestato il 21enne Sacha Chang, accusato di avere ucciso mercoledì pomeriggio il padre e un amico di famiglia, nel borgo di Montaldo di Mondovì (Cuneo). Per stanarlo erano in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di Cuneo, con l'aiuto di cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone e di due elicotteri che, a turno, hanno sorvolato i paesi della Valle Corsaglia e quelli vicini.