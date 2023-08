Duplice omicidio nel Cuneese, proseguono le ricerche del 21enne

Il giovane, di origini olandesi e con problemi psichici, era in vacanza a Montaldo Mondovì e avrebbe ucciso a coltellate il genitore e un amico di famiglia, forse al culmine di un litigio. La caccia all’uomo è iniziata ieri e si è estesa anche ai paesi vicini. Il ragazzo è considerato ancora molto pericoloso

Continuano le ricerche di Sacha Chang, il 21enne di origini olandesi accusato di aver ucciso a coltellate il padre e un altro uomo, un amico di famiglia, a Montaldo Mondovì, un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia, tra Piemonte e Liguria. Il ragazzo, affetto da problemi psichici, è fuggito nei boschi ed è considerato ancora molto pericoloso.

La vicenda

Sacha Chang era in vacanza con il padre a casa di amici. Proprio nell’abitazione, secondo le prima ricostruzione, sarebbe scoppiato un litigio. Il 21enne avrebbe preso un coltello in cucina e colpito il padre, ferendolo mortalmente, e il proprietario di casa che era intervenuto. Quest'ultimo, un 59enne olandese, è stato portato in ospedale con un elicottero del 118 ma è deceduto.