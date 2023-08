3/10 ©IPA/Fotogramma

Dopo due settimane di tregua, torna quindi il grande caldo. E tornano anche i bollini rossi, che segnalano l'allerta massima per ondata di calore con rischi per la salute della popolazione generale, nel bollettino del ministero della Salute. Per Ferragosto, le città sotto osservazione sono tre

Meteo, con Nerone arriva il caldo africano sull’Italia per 10 giorni. Le previsioni