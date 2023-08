Pellegrini-Giunta, la Divina "allena" il marito in piscina. Le foto

Spettacolo

Vip in vacanza in Italia, da Michelle Hunziker ad Anna Tatangelo. FOTO

Il Belpaese resta una delle mete più gettonate dai vip di casa nostra che stanno condividendo con la propria platea di fan virtuali gli scatti più belli della loro estate. Ecco chi sono e dove hanno deciso di andare in vacanza

Estate di relax e tenerezze per Anna Tantangelo che sta condividendo con i suoi fan, quasi due milioni solo su Instagram, i suoi momenti più belli in un resort all'Argentario. Per la cantante, colazioni sane, sole, piscina, sport e tramonti in compagnia del fidanzato Mattia Narducci





Estate di attesa, invece, per Diletta Leotta che sta facendo il conto alla rovescia per l'arrivo del suo primogenito in Sicilia. La futura mamma sta facendo sfoggio di un fisico mozzafiato e bikini sgargianti in questa stagione per lei così speciale