Pellegrini: “Sarà una bambina? Quello che ho fatto ha un senso”

Il suo record del mondo nei 200 stile libero superato dall'australiana Mollie O'Callaghan, poi la scelta di comunicare a tutti di essere incinta. Federica Pellegrini ha scelto un modo decisamente ironico per rivelare pubblicamente di aspettare un figlio dal marito, Matteo Giunta, postando nei giorni scorsi un video sui social . In primo piano è comparsa la pancia con la scritta “We'll take it back”, ovvero “ce lo riprenderemo”, riferito proprio al record che la Divina ha visto sfumare dopo l'impresa della giovane atleta.

L’idea del video sui social

"Se sarà una bambina? Beh, diciamo che quello che ho fatto nel video ha un senso" ha detto la Pellegrini a Sky Sport. “Ma magari non le piacerà neanche nuotare”, ha sorriso. Ma come è nata l’idea, a 14 anni dal superamento del suo record personale, il primato più longevo nel nuoto femminile? "Abbiamo deciso di fare il video dopo aver visto il record battuto. Volevamo sdrammatizzare con ironia due situazioni che, da sole, sarebbero state più pesanti", ha spiegato la campionessa. Pellegrini, comunque, non è rimasta sorpresa dal primato superato ai mondiali di Fukuoka. "Chiaramente tifavo per la linea rossa, ma sono stata contenta per le parole di O'Callaghan nelle interviste, è stata carina. Sapevo che nel 2023 avrei perso il record, vedendo soprattutto in questi giorni la staffetta e i 400, ha sottolineato ancora.