Pallanuoto, mondiali: il Setterosa conquista la medaglia di bronzo

Le ragazze di Carlo Silipo hanno superato nella finale valida per il terzo posto l’Australia, sconfitta per 16-14. Dopo il bronzo di Kazan 2015, il team femminile torna così sul podio di una rassegna iridata

Un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Questa volta, ad incrementare il bottino della spedizione azzurra, ci ha pensato il Setterosa che ha conquistato la medaglia di bronzo nel proprio torneo. Le ragazze di Carlo Silipo, nel match valido per il terzo posto finale, hanno sconfitto l'Australia per 16 a 14 (parziali: 5-4; 5-6; 3-1; 3-3).