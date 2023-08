Mondo

Mattarella ad Auschwitz per la Marcia dei vivi. FOTO

Il presidente della Repubblica ha visitato il campo di concentramento e sterminio nazista, che ha definito 'un luogo dell'orrore'. A Birkenau partecipa alla Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Ci sono anche migliaia di studenti da ogni parte del mondo, tra cui una delegazione di tre scuole superiori italiane. In mattinata, nella seconda giornata della sua visita in Polonia, il capo dello Stato ha incontrato a Varsavia il primo ministro Morawiecki

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Auschwitz, in una tappa della seconda giornata della sua visita in Polonia. Il capo dello Stato, visitando i padiglioni del campo nazista lo ha definito "un luogo dell'orrore" e si poi è trattenuto in raccoglimento davanti al muro della morte dove venivano fucilati i prigionieri

Mattarella ad Auschwitz ha visitato il museo in cui sono conservati gli oggetti che erano appartenuti alle centinaia di migliaia di persone sterminate dai nazisti. Davanti alla teca con le scarpe dei bambini anche la figlia del presidente, Laura, si è commossa, e come lei molti dei ragazzi delle scuole che stanno accompagnando il presidente. Mattarella poi ha partecipato a Birkenau alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell'Olocausto