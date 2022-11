Morta Licia Pardini, sopravvisse alla strage di Sant'Anna di Stazzema

E' morta oggi all'età di 90 anni Licia Pardini, sopravvissuta alla strage nazista del 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema in cui furono uccisi 560 civili. All’epoca Licia aveva 12 anni, si salvò perché era a lavorare nei campi col padre. La mamma era rimasta in casa. Morì insieme alla figlia Anna che aveva appena 20 giorni di vita. L'annuncio della scomparsa di Licia è stato dato dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona e dal Parco Nazionale della Pace- Museo Storico della Resistenza Sant'Anna. Nel comunicato si legge che "la sua storia e quella dei suoi familiari è stata e continua ad essere un simbolo della violenza e della sofferenza che quel giorno del 1944 si abbattè sul paese di Sant'Anna".

Domani i funerali

“La scomparsa di Licia è una grave e irreparabile perdita, dopo quelle della sorella Cesira e di Enrico Pieri nel giro di pochi mesi” annunciano il Parco Nazionale della Pace e il Comune di Stazzema. “E tuttavia la sua storia ed il suo racconto resteranno vivi, come fonte di conoscenza e ispirazione, da parte di una donna forte, che ha saputo ricordare momenti tanto tragici per essere di insegnamento ad altri” si legge nel comunicato. I funerali si terranno domani presso la Pieve di Valdicastello. Poi la salma sarà condotta per una benedizione alla chiesa di Sant'Anna di Stazzema, come da volontà della defunta.