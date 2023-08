Michela Murgia, i funerali nella chiesa degli Artisti di Roma

Saviano: "Sarà un saluto per tutti"

"Michela ha immaginato il suo funerale come un atto politico, un incontro di tutti coloro che l'hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme". Lo scrive sui social Roberto Saviano, amico personale di Murgia, invitando "coloro che hanno condiviso il sentire di Michela a venire domani 12 agosto alla basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) alle 15.30. Questo funerale - sottolinea lo scrittore - non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto".